بيراميدز يعلن دخول 3 من نجومه لقوائم منتخباتهم الوطنية

تلقى نادي بيراميدز إخطارات بضم ثلاثة من نجومه الأجانب للانضمام لصفوف منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي المقبل المقرر له الفترة من ٦ وحتى ١٤ أكتوبر الجاري، لخوض آخر مراحل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وأرسل منتخب المغرب لضم الظهير الأيمن الدولي محمد الشيبي حيث يخوض خلاله مباراتي الكونغو برازافيل في تصفيات كأس العالم، والبحرين وديا.

وكذلك أرسل منتخب بوركينا فاسو طلبا لضم لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، حيث يشارك في مباراتي سيراليون وأثيوبيا في تصفيات المونديال.

وكذلك تلقى الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي إخطارا للانضمام لصفوف منتخب الكونغو الديمقراطية خلال مباراتي توجو والسودان في إطار تصفيات كأس العالم.