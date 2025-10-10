المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب

تأهل منتخب المغرب إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ16.

افتتح المنتخب المغربي التسجيل في الدقيقة 12، بعد مقصية من ياسر زابيري، حولها شيم لاعب كوريا الجنوبية إلى هدف بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 57، واصل ياسر زابير تالقه بإضافة الهدف الثاني لأسود الأطلس من ضربة رأسية.

وقبل نهاية المباراة، قلص منتخب كوريا الجنوبية الفارق من ركلة جزاء، ليقتنص المنتخب المغربي فوزاً ثمينا في النهاية.

وضرب المغرب موعدًا مع منتخب أمريكا في الدور ربع النهائي، الأحد المقبل، في الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة.