اتركوه وشأنه.. مبابي يدافع عن لامين يامال

دافع كيليان مبابي نجم ريال مدريد، عن لامين يامال لاعب برشلونة، بشأن الانتقادات الحادة التي يتعرض لها الأخير بسبب حياته الشخصية.

وقال مبابي في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة "إكس": "لامين يامال؟ أعتقد أن على الناس تركه وشأنه."

وأضاف: "في كرة القدم، هو لاعب رائع، لكن في الحياة، هو مجرد شاب في الثامنة عشرة من عمره".



موقف يامال من كلاسيكو الأرض



في سياق آخر، كشف تقرير صحفي، عن موقف لامين يامال، نجم برشلونة، من المشاركة في كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد في مسابقة الدوري الاسباني، 26 أكتوبر الحالي.

وكان برشلونة أعلن مؤخرا تجدد إصابة لامين يامال أعلى الفخذ، وغيابه عن الفريق لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، في خطة الجهاز الطبي لنادي برشلونة هي أن يشارك يامال في بعض الدقائق في المباراتين المقبلتين ضد جيرونا في الدوري الإسباني وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، ثم يبدأ أساسيا ضد ريال مدريد.