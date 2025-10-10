انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والكبار

تستمر فعاليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بمارينا العلمين.

حيث انطلقت منافسات 5 كم للرجال والسيدات في تمام الساعة التاسعة صباحا، فيما تقام منافسات الناشئين في منافسات 5 كم في تمام الساعة 10:25 صباحا، يعقبها تصفيات الدور قبل النهائي في منافسات 4*150 م مختلط للكبار والناشئين.

وفي تمام الساعة 4 عصرا، تنطلق منافسات الكبار والناشئين للرجال والسيدات لـ 3 كم، يعقبها نهائيات منافسات 4*150 م مختلط والتي ستنطلق في تمام الساعة 5:45 عصرا.

وتمكن المنتخب الوطني من انهاء منافسات اليوم الأول للبطولة برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ويشارك في البطولة 12 دولة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.