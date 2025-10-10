قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين والكبار

سباحة بالزعانف
سباحة بالزعانف
محمد سمير

تستمر فعاليات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة للناشئين والكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بمارينا العلمين.

حيث انطلقت منافسات 5 كم للرجال والسيدات في تمام الساعة التاسعة صباحا، فيما تقام منافسات الناشئين في منافسات 5 كم في تمام الساعة 10:25 صباحا، يعقبها تصفيات الدور قبل النهائي في منافسات 4*150 م مختلط للكبار والناشئين.

وفي تمام الساعة 4 عصرا، تنطلق منافسات الكبار والناشئين للرجال والسيدات لـ 3 كم، يعقبها نهائيات منافسات 4*150 م مختلط والتي ستنطلق في تمام الساعة 5:45 عصرا.

وتمكن المنتخب الوطني من انهاء منافسات اليوم الأول للبطولة برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، ويشارك في البطولة 12 دولة من مختلف دول العالم، وتشارك مصر بقائمة تضم 34 لاعبًا ولاعبة، بواقع 18 لاعبًا و16 لاعبة.

بطولة العالم للسباحة بالزعانف بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة المنتخب الوطني

