بعد مصر والجزائر.. المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

ارتفع عدد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد صعود مصر والجزائر.

وفاز منتخب مصر على جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، بينما تغلب المنتخب الجزائري على الصومال بنفس النتيجة.

وسيخوض منتخب مصر مباراته الأخيرة بتصفيات كأس العالم، أمام غينيا بيساو، الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ما المنتخبات المتأهل إلى كأس العالم 2026؟

الولايات المتحدة، المكسيك، كندا (مؤهلة تلقائيًا كمضيفين)

أفريقيا

مصر

الجزائر

المغرب

تونس

آسيا

أستراليا

إيران

اليابان

الأردن

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

أوقيانوسيا

نيوزيلندا

أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

البرازيل

كولومبيا

الإكوادور

باراجواي

أوروجواي