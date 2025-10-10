قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟
منح الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025
التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
الداخلية الفلسطينية تعلن نشر عناصرها في كافة محافظات قطاع غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

ياسمين تيسير

يستعد فريق الأهلى  لمواجهة إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه الأهلي في مباراته المقبلة فريق إيجل نوار في بورندي، في إطار مباراة الذهاب من دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

ويغيب عن الأهلي 8 لاعبين للتواجد مع منتخب مصر الأول هم: “محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمود تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، و3 لاعبين  للتواجد مع المنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان وهم محمد شريف، ياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة".

