الإصابات تضرب الهلال قبل مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

ضرب الإصابات فريق الهلال قبل مواجهة الاتفاق المقرر لها 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، شهدت الفترة الماضية إصابة عدد من الأسماء من نادي الهلال، على رأسها داروين نونيز، بالإضافة إلى سيرجي سافيتش، وثيو هيرنانديز، وأخيراً مالكوم فيليب لاعب الفريق.



وأضافت أن إصابة سيرجي سافيتش التي لحقت به خلال تدريبات الفريق، طفيفة، واللاعب سيشارك مع الفريق.



ترتيب الهلال والاتفاق

ويحتل الهلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادل، بينما يحل الاتفاق في المركز الثامن بـ7 نقاط.