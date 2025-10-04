حسن ناظر: أداء أشرف بن شرقي مؤخرا لا يؤهله للتواجد مع منتخب المغرب

تحدث حسن ناظر نجم فريق الوداد ومنتخب المغرب السابق، عن أسباب توهج الكرة المغربية خلال الفترة الماضية.

وقال حسن ناظر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور: "منتخبات المغرب تقدم مستوى رائع في الفترة الأخيرة، الكرة المغربية في تطور مستمر بفضل التخطيط السليم".

وأضاف: "المغرب تستعد جيدا لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، ونحن نمتلك جميع الإمكانيات للتتويج بالمسابقة القارية، ومن وجهة نظري منتخب مصر منافس قوي للغاية على اللقب".

وأكمل: "وليد الكرتي يستحق التواجد في قائمة منتخب المغرب في أمم إفريقيا، ومن وجهة نظري مستوى أشرف بن شرقي مؤخرا لا يؤهله للتواجد مع المنتخب".

واختتم حديثه قائلًا: "منتخب المغرب للشباب فاجئ الجميع بمستواه في كأس العالم، وهو مرشح قوي للفوز بالبطولة".