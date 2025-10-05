كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن وجود محمود بنتايك في قائمة منتخب المغرب استعداداً لكأس العرب.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"لاعبنا محمود بنتايك في قائمة منتخب المغرب استعداداً لكأس العرب".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين المقرر انضمامهم إلى معسكر الفريق غدًا، قبل التوجه إلى المغرب يوم الاثنين لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المغربي يوم 9 أكتوبر، وأمام البحرين يوم 12 أكتوبر بالمغرب.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، علي لطفي، محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق، محمد إسماعيل، أحمد سامي، محمود الونش، ياسين مرعي، عمر جابر، أحمد هاني، يحيى زكريا، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، سام مرسي، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد عاطف قطة، ميدو جابر، مصطفى سعد “ميسي”، كريم حافظ، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي، محمد شريف.

ويفتقد الفريق الثلاثي محمد النني، حسين الشحات، وزلاكة للإصابة.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تجمعه في الثامنة مساء الغد بأحد فنادق القاهرة، على أن يسافر إلى المغرب في التاسعة صباح الاثنين