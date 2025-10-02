قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب المغرب يفوز على البرازيل 2-1 ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم تحت 20 عاما

أ ش أ

تأهل منتخب المغرب لكرة القدم للشباب، إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم تحت 20 عاما المقامة حاليا في تشيلي، بعد فوزه الثمين على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1.


ونجح المنتخب المغربي للشباب في تحقيق مفاجأة كبيرة بتغلبه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لمونديال تحت 20 عاما.


تقدم المنتخب المغربي بهدف في الدقيقة 60 عبر اللاعب عثمان معمر، ثم أضاف زميله ياسين الزابيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 76، قبل أن يسجل منتخب البرازيل هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90 سجلها اللاعب إياجو تيودورو.


وواصل منتخب أسود الأطلس تألقه اللافت في كأس العالم للشباب، وحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، بعد تغلبه في الجولة الأولى لدور المجموعات على منتخب إسبانيا بهدفين دون رد، لتحقق المغرب العلامة الكاملة.


ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، ليحجز مقعده بشكل رسمي في الدور ثمن النهائي لمونديال الشباب، قبل مباراته الثالثة والأخيرة بدور المجموعات أمام المكسيك، فيما توقف رصيد منتخب البرازيل عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، بينما تحتل المكسيك المركز الثاني برصيد نقطتين، ويأتي منتخب إسبانيا في المركز الرابع بنقطة وحيدة.
جدير بالذكر أن منتخب البرازيل سبق له التتويج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما، خمس مرات من قبل أعوام (١٩٨٣، ١٩٨٥، ١٩٩٣، ٢٠٠٣، ٢٠١١).

