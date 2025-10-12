قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة سوهاج: نعمل للحفاظ على المركز الأول إفريقياً ومصرياً في تصنيف الجامعات المستدامة

رئيس جامعة سوهاج: نعمل للحفاظ على المركز الأول إفريقياً ومصرياً في تصنيف الجامعات المستدامة
رئيس جامعة سوهاج: نعمل للحفاظ على المركز الأول إفريقياً ومصرياً في تصنيف الجامعات المستدامة
أ ش أ

 أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تواصل جهودها للحفاظ على المركز الأول الذي حققته على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف الجامعات المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في الدورة الجديدة لعام 2025، من خلال الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية والتحول الرقمي.


جاء ذلك، اليوم، خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده فريق التصنيف الدولي للجامعات المستدامة بجامعة سوهاج استعدادًا للتقدم لدورة 2025، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة والمنسق العام للملف، إلى جانب الدكتور عماد صموئيل والدكتورة أسماء قدري مساعدي المنسق العام، وأعضاء فريق المعايير المختلفة.


وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج ستواصل العمل على أن يظل الحرم الجامعي نظيفاً وصديقاً للبيئة، من خلال الحد من استخدام وسائل النقل الملوثة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون والضوضاء، والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي في جميع المعاملات لتقليل استخدام الورق.


وأضاف أن التصنيف الدولي لتقييم الجامعات المستدامة يعتمد على ستة معايير رئيسية هي: البنية التحتية والمنشآت، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، والتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج حصدت المركز الـ255 عالمياً من بين 1475 جامعة مشاركة من 95 دولة، كما أن الجامعة تعمل على تطوير موقع مركز التنمية المستدامة ليعكس أنشطتها البيئية والبحثية في جميع المجالات، ويبرز ملامح الحرم الجامعي الأخضر ومقوماته الجمالية، بما يتوافق مع معايير التصنيف العالمية.


ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، أن منسقي المعايير وأعضاء الفريق يبذلون أقصى جهد للحفاظ على إنجاز الجامعة في التصنيف، مؤكدًا أهمية التكامل بين الكليات والقطاعات المختلفة لتوفير البيانات المطلوبة وتطوير المبادرات البيئية الداعمة لملف الاستدامة، بما يعزز من مكانة جامعة سوهاج كواحدة من الجامعات الرائدة في هذا المجال.

رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني جامعة سوهاج الجامعات المصرية والأفريقية تصنيف الجامعات المستدامة لعام 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

ترشيحاتنا

أحمد موسى

بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي"

سد النهضة

أحمد إمبابي: كلمة الرئيس تضمنت دعوة للمجتمع الدولي لتبني موقفا حاسما تجاه إثيوبيا

السيسي وترامب

الرئاسة: الرئيسان السيسي وترامب سيلتقيان على هامش قمة شرم الشيخ

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد