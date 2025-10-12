رئيس جامعة سوهاج: نعمل للحفاظ على المركز الأول إفريقياً ومصرياً في تصنيف الجامعات المستدامة

أكد رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، أن الجامعة تواصل جهودها للحفاظ على المركز الأول الذي حققته على مستوى الجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف الجامعات المستدامة لعام 2024، مشيراً إلى أن الجامعة ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها في الدورة الجديدة لعام 2025، من خلال الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية والتحول الرقمي.



جاء ذلك، اليوم، خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده فريق التصنيف الدولي للجامعات المستدامة بجامعة سوهاج استعدادًا للتقدم لدورة 2025، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة والمنسق العام للملف، إلى جانب الدكتور عماد صموئيل والدكتورة أسماء قدري مساعدي المنسق العام، وأعضاء فريق المعايير المختلفة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة سوهاج ستواصل العمل على أن يظل الحرم الجامعي نظيفاً وصديقاً للبيئة، من خلال الحد من استخدام وسائل النقل الملوثة، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، والحفاظ على الغطاء الأخضر، وتخفيض انبعاثات الكربون والضوضاء، والتخلص الآمن من المخلفات، بجانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول الرقمي في جميع المعاملات لتقليل استخدام الورق.



وأضاف أن التصنيف الدولي لتقييم الجامعات المستدامة يعتمد على ستة معايير رئيسية هي: البنية التحتية والمنشآت، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، والتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن جامعة سوهاج حصدت المركز الـ255 عالمياً من بين 1475 جامعة مشاركة من 95 دولة، كما أن الجامعة تعمل على تطوير موقع مركز التنمية المستدامة ليعكس أنشطتها البيئية والبحثية في جميع المجالات، ويبرز ملامح الحرم الجامعي الأخضر ومقوماته الجمالية، بما يتوافق مع معايير التصنيف العالمية.



ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة، أن منسقي المعايير وأعضاء الفريق يبذلون أقصى جهد للحفاظ على إنجاز الجامعة في التصنيف، مؤكدًا أهمية التكامل بين الكليات والقطاعات المختلفة لتوفير البيانات المطلوبة وتطوير المبادرات البيئية الداعمة لملف الاستدامة، بما يعزز من مكانة جامعة سوهاج كواحدة من الجامعات الرائدة في هذا المجال.