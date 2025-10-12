نقابة المحامين تهنئ الأعضاء المعيّنين بمجلس الشيوخ وتوجه الشكر لرئيس الجمهورية

تقدمت نقابة المحامين، بخالص التهاني والتبريكات إلى المحامين الذين شملهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعيين أعضاءً في مجلس الشيوخ، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم (٥٧٥) لسنة ٢٠٢٥.

وأكدت النقابة، أن هذه الثقة الغالية التي أولاها رئيس الجمهورية لعددٍ من المحامين تُعد وسام شرف على صدورهم، وتكريمًا لمهنة المحاماة العريقة التي كان لها دائمًا دور وطني وتشريعي رائد في خدمة الوطن والدفاع عن حقوقه وسيادة قانونه.

وأعربت النقابة، عن ثقتها الكاملة في أن زملاءهم النواب سيكونون عند حُسن الظن، وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في أداء رسالتهم الوطنية، مشيدةً بما رآه فيهم الرئيس من كفاءة واقتدار ومقدرة قانونية عالية تؤهلهم لتحمل هذه الأمانة.

وأضافت النقابة، أن اختيار المحامين لهذه المناصب النيابية يعكس ثقة القيادة السياسية في دور المحاماة والمحامين في صياغة المستقبل التشريعي للدولة، والمساهمة في الارتقاء بمؤسسات الوطن وتعزيز مكانة مصر بين الأمم.

واختتمت نقابة المحامين، بيانها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على هذه اللفتة الكريمة، معربةً عن أمنياتها للنواب الجدد بالتوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفصل التشريعي الجديد.