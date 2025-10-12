حفل خريجي معهد المشورة بمدينة السلام بحضور الأنبا مكسيموس

احتفلت كنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين بتخريج الدفعة الرابعة من معهد المشورة الأرثوذكسية والإرشاد الكنسي بمدينة السلام، وحمل الحفل شعار "نَسْعَى كَسُفَرَاءَ عَنِ الْمَسِيحِ"، وأُقيم على مسرح كلية رمسيس للبنات بالعباسية، بحضور نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس القطاع.

سفراء للمسيح

شمل الحفل كلمة ألقاها نيافته بعنوان "سفراء للمسيح في كل بيت ونفس"، وتم تقديم عروضًا تعريفية بالمعهد وإنجازاته، وتحدّث مسؤولو المعهد عن رؤية المعهد ورسالة التعليم الكنسي المتكامل التي يحملها والنظام العملي والعلمي للدراسة به، وألقى مدير المعهد كلمة عن أن خدمة المشورة بالكنيسة هي امتداد لعمل المسيح "المشير الأعظم"، وتم عرض فيلمًا بعنوان "مشورة حياة"، وقدم كورال "نور العالم" فقرات ترانيم.

اُختتم الحفل بتكريم أوائل الخريجين وتوزيع شهادات التخرج على ٢٤٥ خريج وخريجة من أبناء مختلف إيبارشيات الجمهورية وبلاد المهجر.

يُذكر أن المعهد تأسس عام ٢٠١٦م، ويقدم دراسة متخصصة في مجالات المشورة الأسرية والروحية والاجتماعية والصحة النفسية، بهدف إعداد خدام ذوي خبرة وكفاءة تجمع بين المعرفة واللاهوت التطبيقي والمهارة النفسية والروحية لخدمة الإنسان والكنيسة.