محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى

أكد محافظ سوهاج الدكتور عبدالفتاح سراج، حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز.



جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ، اليوم/الإثنين/، بقريتي الشباتية وعرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشباتية الإبتدائية، ومدرسة العمرات للتعليم الأساسي بقرية عرابة أبو الدهب، ولاحظ تدني مستوى النظافة بالمدرستين، موجها بضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمجالس الآباء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لرفع كفاءة النظافة وتوفير الدعم اللازم لصالح الطلاب والمنظومة التعليمية.



وتفقد محافظ سوهاج، مركز عرابة أبو الدهب المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، واطلع على سير العمل بالأقسام الطبية المختلفة، موجهاً إدارة الحوكمة بالمحافظة بإعداد تقرير شامل حول كفاءة الأجهزة الطبية المتوفرة، ومستوى توافر الأدوية، وعدد الأطباء ومدى كفايته لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.



والتقى المحافظ، خلال جولته بشوارع القرية، بعدد من المواطنين الذين عرضوا مطالبهم بتوفير ماكينات صراف آلي وتشغيل مركز الشباب وتحسين جودة مياه الشرب، حيث وجه المحافظ بتوفير ماكينات صراف آلي مناسبة لتلبية احتياجات الأهالي، وكلف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للمرور على مركز شباب القرية، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، وتعيين مدير له، ووضع خطة للأنشطة الرياضية والثقافية المقرر تنفيذها بالمركز.



ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تحسين جودة مياه الشرب بالقرية، وتحويلها إلى مياه مرشحة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن وصول مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.



وأكد محافظ سوهاج - في ختام جولته- أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة لمتابعة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات، ورصد احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى المعيشة في كل قرى ومدن المحافظة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

