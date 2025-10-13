قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: بدأنا تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي لخلق جيلٍ رقميٍّ مؤهلٍ للمستقبل
حفاوة بالغة.. الرئيس السيسي يستقبل ضيوف مصر المشاركين في قمة السلام
الرئيس السيسي يشارك في اجتماع تنسيقي على هامش قمة شرم الشيخ للسلام لمتابعة وقف الحرب وإعادة إعمار غزة
في شرم الشيخ.. الرئيس السيسي والرئيس ترامب يستقلان سيارة واحدة
سوبر كار.. كابريكون 01 زاجاتو 2026 تظهر لأول مرة
رئيس وزراء اليونان: قمة شرم الشيخ "يوم تاريخي" يمهد الطريق لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط
وزير خارجية النرويج: "قمة شرم الشيخ للسلام" محطة بالغة الأهمية
سرب طائرات حربية مصرية تستقبل ترامب في شرم الشيخ بعد وصوله
ربة منزل تضبط لصا سرق معاشها أثناء سحبه من ماكينة صرافة بقنا
وصول طائرة ترامب إلى شرم الشيخ بصحبة نسور الجو المصرية
محافظ كفرالشيخ يُسلّم 15 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمواطنين
الرئيس السيسي: اتفاق وقف إطلاق النار يتوج مساعي مصر وقطر وأمريكا لإنهاء الكارثة الإنسانية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى

محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى وتشغيل مركز شباب "عرابة أبو الدهب"
محافظ سوهاج يوجه بتحسين خدمات القرى وتوفير ماكينات صراف آلى وتشغيل مركز شباب "عرابة أبو الدهب"
أ ش أ

أكد محافظ سوهاج الدكتور عبدالفتاح سراج، حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتفاعل المباشر مع احتياجاتهم على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في القرى والمراكز. 


جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة أجراها المحافظ، اليوم/الإثنين/، بقريتي الشباتية وعرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشباتية الإبتدائية، ومدرسة العمرات للتعليم الأساسي بقرية عرابة أبو الدهب، ولاحظ تدني مستوى النظافة بالمدرستين، موجها بضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمجالس الآباء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لرفع كفاءة النظافة وتوفير الدعم اللازم لصالح الطلاب والمنظومة التعليمية.


وتفقد محافظ سوهاج، مركز عرابة أبو الدهب المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، واطلع على سير العمل بالأقسام الطبية المختلفة، موجهاً إدارة الحوكمة بالمحافظة بإعداد تقرير شامل حول كفاءة الأجهزة الطبية المتوفرة، ومستوى توافر الأدوية، وعدد الأطباء ومدى كفايته لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.


والتقى المحافظ، خلال جولته بشوارع القرية، بعدد من المواطنين الذين عرضوا مطالبهم بتوفير ماكينات صراف آلي وتشغيل مركز الشباب وتحسين جودة مياه الشرب، حيث وجه المحافظ بتوفير ماكينات صراف آلي مناسبة لتلبية احتياجات الأهالي، وكلف مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للمرور على مركز شباب القرية، وإعداد تقرير مفصل عن حالته، وتعيين مدير له، ووضع خطة للأنشطة الرياضية والثقافية المقرر تنفيذها بالمركز.


ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تحسين جودة مياه الشرب بالقرية، وتحويلها إلى مياه مرشحة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن وصول مياه نظيفة وآمنة لجميع المواطنين.


وأكد محافظ سوهاج - في ختام جولته- أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة لمتابعة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات، ورصد احتياجات المواطنين بشكل مباشر، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز كفاءة الخدمات ورفع مستوى المعيشة في كل قرى ومدن المحافظة، في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
 

محافظ سوهاج الدكتور عبدالفتاح سراج تحسين جودة الحياة في القرى جولة ميدانية مفاجئة رفع كفاءة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترشيحاتنا

القلق

لو بتتوتر بزيادة .. أطعمة خارقة تعالج القلق

الكبد

احترس .. هذه الأطعمة تدمر الكبد

أوزيمبيك

بحث جديد يكشف عن الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك.. تفاصيل

بالصور

أول سيارة طائرة من تويوتا.. كهربائية وبدون سائق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

خدوش بسيطة تفقد سيارة لوسيد 121 ألف دولار من قيمتها

لوسيد
لوسيد
لوسيد

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد