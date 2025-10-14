قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة فنية مدرّبة
بيان رسمي من نقابة المهن التمثيلية بعد انتقادات كليب "من كان يا مكان"
بلدية غزة: نواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات الركام الناتج عن الدمار
كامل الوزير: الحكومة تواصل دعم الصناعة الوطنية وجدولة ديون الشركات وتوفير عمالة مدرّبة
وزير الزراعة في حوار لـ"صدى البلد": لا زيادة في أسعار الأسمدة المدعمة.. نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لرغيف الخبز المدعم.. ونستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية لهذا العام
الوطنية للانتخابات تُعلن أسماء المرشحين على الفردي والقائمة ورموزهم الخميس
الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد السبت المقبل لافتتاح الفصل التشريعي الثاني
ضبط 64 شركة بدون ترخيص تَنصُب على المواطنين بعقود عمل وهمية
برلمان

نائبة الشيوخ: مصر بتاريخها ودورها وموقعها ستظل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، استاذ الفلسفة السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر بتاريخها ودورها وموقعها، ستظل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، وجسرًا بين الشرق والغرب، وصوتًا قويا للسلام، مؤكدة أن مصر أثبتت من خلال اتفاق السلام ووقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ، أن الدبلوماسية الهادئة والرؤية الاستراتيجية يمكن أن تُعيد بوصلة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، وتفتح أبواب الأمل أمام الشعوب التي أنهكتها سنوات من العنف والمعاناة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي كصوتٍ للعقل والحكمة

وأوضحت النائبة عايدة نصيف في بيان لها اليوم، أنه في ظل لحظة فارقة من تاريخ المنطقة، تقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كصوتٍ للعقل والحكمة وسط عالمٍ تمزّقه الصراعات وتعصف به نيران الحروب، وبجهود مكثفة سبقت اتفاق السلام جنت ثمرة سلسلة من الاتصالات الإقليمية والدولية قادها الرئيس السيسي شخصيًا، لتؤكد للعالم كله مكانتها المحورية كوسيطٍ نزيهٍ وفاعل، يوازن بين ضرورات الأمن وحقوق الإنسان، ويضع مصلحة الشعوب في مقدمة أولوياته.

وأشارت نصيف إلى أن اجتماع شرم الشيخ شكّل محطةً جديدة في مسار الدور المصري الرائد، حيث جمعت القاهرة على طاولتها أطرافًا دولية وإقليمية، من بينها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية شقيقة، لتكون مصر مرة أخرى منصة الحوار وبيت السلام في المنطقة.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل مهمة خلال كلمته بقمة شرم الشيخ، حيث شدد على أن السلام ليس مجرد غياب للحرب، بل هو بناء للأمل، وتنمية للإنسان، وترسيخٌ لثقافة التعايش وقبول الآخر.
كما أكدت أن مصر ستواصل دورها التاريخي في دعم كل جهدٍ يهدف إلى وقف نزيف الدم، وإعادة الإعمار، وتثبيت الأمن في غزة والمنطقة بأسرها.

واختتمت قائلة: "إن هذا النجاح الدبلوماسي يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية، واحترافية أجهزتها الدبلوماسية والأمنية، التي أدارت المفاوضات بحكمة وصبرٍ حتى الوصول إلى اتفاقٍ شاملٍ يضمن التهدئة ويمهد الطريق نحو حلٍّ سياسي دائم، ويجدد التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

نائبة الشيوخ معادلة الاستقرار النائبة الدكتورة عايدة الفلسفة السياسية جامعة القاهرة

