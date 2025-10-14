محمد ممدوح يثمّن جهود الرئيس السيسي في إنجاح قمة السلام ووقف الحرب بغزة

أشاد مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان لها الدور الحاسم في وقف الحرب ونجاح قمة السلام التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ، وفتحت نافذة أمل جديدة لإنهاء معاناة الأشقاء في غزة.

وأكد المجلس في بيان له، أن ما قامت به مصر يعكس دورها التاريخي والريادي في محيطها العربي والدولي، ويجسد قدرتها على جمع قادة ودول العالم حول هدف واحد، وهو استعادة الأمن والاستقرار ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح المجلس، أن هذا التحرك يعيد التأكيد على أن مصر ستظل دائمًا قلب العروبة النابض، ورمزًا للحكمة والسيادة.

وأشار الدكتور محمد ممدوح، إلى أن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية يمثل دعامة أساسية لتحقيق السلام العادل، مؤكدًا أن الشباب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية في دعم هذه الجهود النبيلة التي تفتح الطريق أمام مستقبل أكثر استقرارًا للمنطقة.

واختتم المجلس بيانه ، بالتأكيد على أن قمة شرم الشيخ تمثل علامة فارقة في مسار دعم القضية الفلسطينية، وأن مصر ستظل السند الحقيقي لأشقائها، تدافع عن حقوقهم وتقف إلى جانبهم في كل المواقف.