دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
بعد نجاح قمة شرم الشيخ.. برلماني: إقرار السلام الشامل يتطلب هذه الخطوات

فريدة محمد

أشاد الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، واستاذ القانون الجنائى بالنجاح الباهر لقمة شرم الشيخ في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجسد دور مصر الرائد في قيادة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.

وأكد " رمزي " أن هذه القمة لم تكن مجرد إعلان سياسي، بل فرصة حقيقية لوضع أسس سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط، داعيًا إلى ضرورة تحويل الاتفاقات السياسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.

ووجه “ رمزي ” التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على جهودهما الناجحة فى توقيع هذا الاتفاق التاريخى بمدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية.

وتقدم الدكتور إيهاب رمزي بـ 5 اقتراحات لضمان إقرار السلام وهى :
1. آلية متابعة دولية: تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن لضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.

2. إعادة الإعمار والتنمية: إطلاق برامج عاجلة لإعادة إعمار غزة ودعم الخدمات الأساسية، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للسكان.

3. تعزيز الحوار الإقليمي: إنشاء منصة إقليمية دائمة للحوار بين جميع الأطراف العربية والفلسطينية والإسرائيلية لتقريب وجهات النظر ومعالجة القضايا الخلافية.

4. حماية حقوق المدنيين: وضع آليات لضمان حقوق المدنيين والحفاظ على كرامتهم، مع عقوبات رادعة على أي خروقات مستقبلية.

5. التعاون الاقتصادي: دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة بين الفلسطينيين والدول العربية لتوفير فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد "رمزي" أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية والتزام عملي من جميع الأطراف، داعيًا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود بحزم ومصداقية.

