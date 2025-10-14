محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع التعليم العالي لتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات بمركز الدراسات الوطنية بالمحافظة وذلك بشأن تفعيل التدريب على البرامج التدريبية المقدمة من المركز القومي للتدريب واعداد القيادات ، وذلك في إطار حرص الدولة على تنمية العنصر البشرى ورفع كفاءة الكوادر الادارية والفنية.

حيث وقع اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة و الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الاعلى للجامعات نائبا عن الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الاعلى للجامعات ، بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تفعيل وتطبيق البرامج التدريبية الخاصة بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية وتقييمات للمتدربين من خلال مركز الدراسات الوطنية التابع لديوان عام محافظة المنوفية لبناء القدرات وتبادل الخبرات في شتى التخصصات ، بحضور الدكتورة رشا بدوى مدير المركز القومي للتدريب بالمجلس الاعلى للجامعات، الأستاذة روفيدة مدحت المدير التنفيذى لمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في العنصر البشرى كأحد أهم ركائز التنمية المستدامة ، مشيرا الى أن المحافظة حريصة على تطوير وتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث والتحول الرقمي، مؤكدا أن التعاون المثمر مع المجلس الاعلى للجامعات من خلال المركز القومي للتدريب واعداد القيادات ومركز الدراسات الوطنية يعكس اهتمام الدولة بتكامل الجهود بين مؤسساتها المختلفة من أجل تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه أعرب الدكتور عمر سالم عن سعادته بالتعاون المشترك مع محافظة المنوفية ،مشيدا بجهود المحافظة في دعم منظومة التدريب وتنمية الكفاءات المحلية و تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في مختلف الجهات لمساعدتهم على اكتساب الخبرات التي تمكنهم من أداء مهامهم بفعالية وإتقان ،مؤكداَ أن المركز القومي للتدريب واعداد القيادات سيعمل على توفير أحدث البرامج التدريبة لتحقيق التنمية المستدامة.