الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أمريكية لبناء السفن

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث فرضت الصين عقوبات على 5 شركات أمريكية لبناء السفن.

وسجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات أمس الإثنين، بعد تراجعها الحاد يوم الجمعة الماضي؛ وذلك عقب تصريحات تهدئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خففت من حدة المخاوف بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.6%، بينما صعد مؤشر "ناسداك المركّب" ذو الغلبة التكنولوجية بنسبة 2.1%، وقفز مؤشر "داو جونز الصناعي" بنحو 590 نقطة أو ما يعادل 1.3% بحلول الساعة 11:46 صباحاً بالتوقيت المحلي، وفقا لمنصة "إنفستينج" الاقتصادية.