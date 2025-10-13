الرأس الأخضر تفاجئ إفريقيا والعالم.. أصغر دولة تصعد إلى كأس العالم 2026

حقق منتخب الرأس الأخضر إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بتأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتب واحدة من أكثر القصص الملهمة في تاريخ كرة القدم الأفريقية، بعدما أصبح ثاني أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان تصل إلى المونديال بعد آيسلندا.

ورغم أن عدد سكان الأرخبيل لا يتجاوز 600 ألف نسمة، نجح منتخب القروش الزرقاء في حجز بطاقة العبور إلى المونديال بجدارة، بعد أداء استثنائي في التصفيات أكد من خلاله قدرته على مقارعة كبار القارة، ليهدي جماهيره لحظة تاريخية ستبقى خالدة في الذاكرة.

وتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 23 نقطة، بعد أن فاز في 7 مباريات وتعادل في اثنتين وخسر لقاءً وحيدًا، مسجلًا 15 هدفًا واستقبل 7 فقط.

وجاء منتخب الكاميرون في المركز الثاني بـ 19 نقطة، يليه منتخب ليبيا ثالثًا بـ 16 نقطة، ثم أنجولا في المركز الرابع بـ 12 نقطة، بينما احتل منتخب موريتانيا المركز الخامس بـ 6 نقاط، وجاء منتخب إسواتيني في ذيل الترتيب بـ 3 نقاط فقط.

بهذا الإنجاز، أصبحت الرأس الأخضر حديث القارة السمراء، بعد أن حوّلت حلم التأهل إلى المونديال إلى حقيقة، في مشهد يجسد روح التحدي والإصرار لدولة صغيرة استطاعت أن تصنع مجدًا كرويًا كبيرًا.