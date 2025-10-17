قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية: العمل مستمر لتوفير الراحة والأمان لرواد مولد السيد البدوي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أمس، يرافقه اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية بجولة ميدانية موسعة في ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، لمتابعة الاحتفالات بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي، والتي تشهد توافد مئات الآلاف من محبي ومريدي السيد البدوي من مختلف محافظات الجمهورية والدول العربية والإسلامية، وسط أجواء روحانية تسودها السكينة والابتهال والدعاء.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية تعمل بأقصى طاقتها لضمان راحة الزائرين وتأمين الاحتفالات بالشكل الذي يليق بمكانة وبالوجه الحضاري لمحافظة الغربية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الديني الكبير يجسد الصورة الأصيلة للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن، كما يمثل أحد أهم المقاصد الدينية والسياحية في مصر، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال جولته التفقدية، حرص اللواء أشرف الجندي على متابعة نقاط الخدمات الطبية والإسعاف المنتشرة بمحيط المسجد، وتفقد تمركزات المرور وخدمات تنظيم الحركة في الشوارع المؤدية إلى ساحة الاحتفال، موجهاً القيادات التنفيذية باستمرار التواجد الميداني طوال ساعات الليل، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات لضمان راحة الزوار وسلامتهم.

وأوضح الجندي أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في متابعة مستمرة على مدار الساعة لمجريات الاحتفال، بالتنسيق الكامل مع مركز السيطرة الرئيسي والأجهزة الأمنية وقطاعات الصحة والمرور والحماية المدنية، لضمان انسيابية الحركة وسلامة المواطنين في جميع أرجاء المدينة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الخدمات لحظة بلحظة.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعزيز الخدمات الطبية في محيط المسجد الأحمدي وساحة المولد، من خلال نشر سيارات الإسعاف وإقامة نقاط إسعاف ثابتة ومتحركة، إلى جانب تكثيف التواجد الأمني وتنظيم الحركة المرورية لتسهيل دخول وخروج الزائرين، مع رفع كفاءة النظافة العامة والإنارة وتجميل الشوارع المؤدية إلى المسجد لإظهار المدينة في أبهى صورها.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بالتأكيد أن الغربية حريصة على خروج الليلة الختامية بالصورة التي تليق بقدسية المناسبة وبمكانة طنطا التاريخية، موجهاً الشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية على جهودهم الكبيرة في خدمة الزائرين وتأمين الاحتفالات حتى ساعات الصباح الأولى، ومؤكداً أن العمل مستمر لتوفير كل سبل الراحة والأمان لرواد المولد حتى ختام فعالياته.

اخبار محافظة الغربية

