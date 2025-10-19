قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين: ضبط 11مخالفة في مخابز سمنود

الغربية أحمد علي

نفذت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز بالغربية برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين والصحة، حملة تفتيشية موسعة اليوم الأحد الموافق 19 أكتوبر 2025، استهدفت عددًا من مخابز الخبز المدعم بنطاق قرية الراهبين بمركز سمنود وذلك استجابةً لما ورد من شكاوى المواطنين عبر تعليقات الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية بشأن بعض المخابز بالمركز.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتكثيف الرقابة على المخابز والأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة تموينية وصحية، حيث تم تحرير محاضر تموينية شملت عدم وجود لوحة تشغيل بأحد مخابز قرية الراهبين، وعدم نظافة أدوات العجن بمخبز آخر بالقرية، فضلًا عن ضبط مخبز ببندر سمنود لنقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات.

وفي الجانب الصحي، تم تحرير 4 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بإجمالي 11 محضر مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية تأتي في إطار حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين عبر مختلف القنوات الرسمية، ومتابعة أداء المخابز لضمان وصول الخبز المدعم بجودة عالية ودون أي تلاعب. وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بقوتهم اليومي، مؤكدًا أن الحملات المفاجئة ستتواصل بشكل مكثف في جميع المراكز والمدن لضمان الالتزام بالمعايير التموينية والصحية.

كما دعا المحافظ المواطنين إلى مواصلة تفاعلهم الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، مؤكدًا أن كل شكوى يتم متابعتها والرد عليها في أسرع وقت، في إطار سياسة المحافظة القائمة على الشفافية والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

