للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب
وزير الأوقاف يستقبل وزير خارجية المالديف لبحث تعزيز التعاون الدعوي والتدريبي
أحمد موسى: نتنياهو لن يستمر في عملية السلام ويريد العودة للحرب وغلق المعابر
أحمد شوبير: ليفربول في أزمة حقيقية.. والموسم مهدد بأن يكون للنسيان
الأهلي براند.. ياسين منصور: الأحمر يستحق اللعب في أوروبا
خطوات ورسوم استخراج البطاقة الشخصية 2025.. دليلك الشامل
أحمد موسى: على مدار 40 سنة لم تهتم فرنسا بتأمين متحف اللوفر
تعرف علي برنامج الأهلي استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندري
بقوة 737 حصانًا.. انطلاق الوحش الصيني BYD ليوبارد 8
بعد سرقة متحف اللوفر.. أحمد موسى: المخدرات والآثار أسرع حاجتين يحققوا ربح سريع
الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن
أهلي 2005 يفوز على بيراميدز برباعية في دوري الجمهورية للشباب
أخبار البلد

رسامة كاهن جديد بإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا على يد الأنبا مينا

رسامة كاهن جديد
رسامة كاهن جديد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، القداس الإلهي بكنيسة القديسين بطرس وبولس بمدينة اوكفيل، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس شادي يوسف كاهنًا على الكنيسة ذاتها، باسم القس ميخائيل.

رسامة كاهن جديد 

وشارك في الصلوات الآباء كاهني الكنيسة، ومجموعة كبيرة من الآباء كهنة الايبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من شعب الكنيسة.

وكان زار نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية والمشرف على الكنائس في أسبانيا وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية، مبنى قنصلية أسبانيا بمدينة سانتا كروز في بوليڤيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لأسبانيا. 

وكان في استقبال نيافته والوفد المرافق السيد فرناندو سفير أسبانيا والسيد مانويل القنصل لأسبانيا.

الكنيسة الأنبا مينا الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر القداس

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

صورة أرشيفية

موعد امتحانات نصف العام 2026 في المدارس .. قرارات رسمية

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

نتنياهو

إنذار عربي حاسم لـ بنيامين نتنياهو عقب أزمة إغلاق معبر رفح

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

الاهلي

إسلام صادق يثير الجدل بشأن مدرب القلعة الحمراء الجديد توروب

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بالشرقية

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

بالصور

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة النص فاقوس

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

شريهان

شريهان تعلن عن حبها لـ مصر بطريقة خاصة

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من شلتوت إلى الطيب .. الأزهر ومنهج الإيمان بالتعددية المذهبية

