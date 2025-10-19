رسامة كاهن جديد بإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا على يد الأنبا مينا

صلى نيافة الأنبا مينا أسقف إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، القداس الإلهي بكنيسة القديسين بطرس وبولس بمدينة اوكفيل، وعقب صلاة الصلح أتم نيافته صلوات سيامة الشماس شادي يوسف كاهنًا على الكنيسة ذاتها، باسم القس ميخائيل.

رسامة كاهن جديد

وشارك في الصلوات الآباء كاهني الكنيسة، ومجموعة كبيرة من الآباء كهنة الايبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من شعب الكنيسة.

وكان زار نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا بأمريكا الجنوبية والمشرف على الكنائس في أسبانيا وبرفقته وفد من كهنة الإيبارشية، مبنى قنصلية أسبانيا بمدينة سانتا كروز في بوليڤيا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي لأسبانيا.

وكان في استقبال نيافته والوفد المرافق السيد فرناندو سفير أسبانيا والسيد مانويل القنصل لأسبانيا.