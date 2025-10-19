قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً مهماً علي طلائع الجيش بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 24، بعد هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا أنهاها إسلام عيسى بتمريرة تجاه مروان عثمان المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

أضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 63 ، بعد هجمة مركزة من لاعبي سيراميكا كليوباترا وسط عشوائية من مدافعي طلائع الجيش في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل بالنهاية لأقدام سعد سمير الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يتصدر سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام. 

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - مروان عثمان -  أيمن موكا - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: 

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - أحمد هاني - محمد رضا - كريم نيدفيد - محمد صادق - إبراهيم محمد - عمر الجزار - أحمد سمير.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش إستاد هئية قناة السويس الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

