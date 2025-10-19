أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة

أكد نادر صدقة، أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، أن الأسير الفلسطيني يسعى لتحرير شعبة وأرضه، وأن يعيش وطنه مثل باقي الشعوب، مشيرا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يمارس كل أنواع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وقال نادر صدفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد:، عبر فضائية "المحور"، أن الشعب الفلسطيني يعيش في معاناة كبيرة، نتيجة حرب الإبادة التي يقوم بها الإحتلال ضد المدنيين العزل.

وتابع أحد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، أن الإحتلال يمارس كافة أنواع التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين، سواء بالإهمال الطبي والصحي، إضافة إلى أنه يقوم بأطلاق النار على البعض منهم.