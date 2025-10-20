قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية الأسبق: يجب تحصين اتفاق شرم الشيخ في مجلس الأمن

قمة شرم الشيخ
قمة شرم الشيخ
محمد شحتة

أجاب السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: “هل كان وجود المفاوضات في شرم الشيخ، وقمة السلام التي انعقدت بها، وسماعنا لكل تلك العبارات التي تعكس الاهتمام بالموقف المصري والرئيس السيسي، بمثابة رد عملي على الافتراءات التي طالت الموقف المصري خلال الفترة الماضية، مثل شائعات إغلاق المعبر وغيرها؟”.

وقال نبيل فهمي في إجابته: “صحيح، لكن في النهاية نحن نستطيع أن ندافع عن أنفسنا وعن القضية الفلسطينية، ومصر دولة صاحبة حضارة تمتد لسبعة آلاف سنة، تعودنا على النقد، وواقفين على رجلينا، وهيبقى فيه تحديات ومواقف، لكن كلها هتعدي”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": “الكلام ده قيل لي بنفسي منذ سنوات طويلة. عرفات كان يرى أن أهم ما يميز الموقف المصري أنه لا يتعامل بأجندة خلفية في قضية فلسطين، ولا تتعارض مواقفه مع المصلحة الفلسطينية”.

وواصل قائلًا: “اللي حصل بداية، لكنه مش كفاية، لأن ترامب مش هيقعد قدامنا غير ثلاث سنوات ونصف بالكتير، ورئيس وزراء إسرائيل ضد الاتفاق. وبالتالي، لازم نأخذ اتفاق غزة ونؤكد عناصر الاتفاق ونبلورها ونقننها في مجلس الأمن، للتفسير السليم لبنود الاتفاق.”

وشدد فهمي على أن أهمية تحصين اتفاق شرم الشيخ في مجلس الأمن لا تقل عن أهمية توقيعه من قِبَل ترامب.قائلاً : المواقف تتغير وترامب قد  يكون غير موجود لان تنفيذ الاتفاق سوف يشتغرق سنوات وصولاً لاقامة الدولة الفلسطينية  وبالتالي لا ينبغي أن يكون الاتفاق مكتوب بقلم رصاص  لانه لايجب أن يترك  لمسحه بأستيكه مع تغير المواقف وتعاقب الشخصيات".

