هبة قطب: الحصول على المركز الأول على المستوى التعليمي ليس هاما للطفل

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أن الطفل في بعض الأحيان يكون لديه القدرة على الإنتباه وبعض الأطفال يكونوا غير قادرين، مشيرة إلى أن المعلم في بعض الأحيان يكون هو الجسر لوصول المعلومة بشكل صحيح للطفل داخل المدراس.

وقالت هبة قطب، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه حتى مرحلة الصف الثالث الإبتدائي لا يمكن إلقاء اللوم على الطفل، في أنه لديه قدرة على الذكاء أم لا، نتيجة عدم التركيز في تلك المرحلة، ولكن بدءا من المرحلة الإبتدائية يكون على الطفل دور في تحديد الإدراك والإنتباه.

وتابعت استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أن الحصول على المركز الأولى على المستوى التعليمي ليست هامة بقدر القيام بأنشطة المدرسة وممارسة الرياضة ومعرفة هوايات الطفل.



وأشارت هبة قطب إلى أن التعليم الفني له أهمية كبيرة، لأنه يعلم الأطفال العديد من الحرف والصناعات الهامة.