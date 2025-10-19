ابنة هبة قطب.. أبو العروسة يجيب على سؤال: هل ابنته مريضة بفرط الحركة

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، في أول ظهور لـ "أبو العروسة" التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا حل د. هشام عادل أستاذ طب وجراحة العيون ضيفًا على الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.. "واحد من الناس" عبر قناة الحياة.

وأجاب عن السؤال هل ابنته العروسة دينا .. واتهامات وجّهت لها بأن لديها فرط الحركة وأجاب: هي نشيطة جدا وتعمل في العديد من المجالات وأرادت دراسة الطب ثم تركته وذهبت إلى الخارج ودرست ميكنج ارتست، وكنت أمانع دخولها الطب لأني أعرف شخصيتها وبالفعل لم تستمر في دراسة الطب.

وحول علاقتها بدينا العروسة والتي ظهرت بشكل رائع علي السوشيال ميديا أجاب أنا درست في الماضي كيفية التعامل وتربية البنات وعلمت انهم يحتاجون الي الدلع والحنية ، وكنت دائما كأب أحاول أن أكون بجانبهم وداعم لهم وحنين عليهم ، ودعمت دينا عندما أرادت ان تعمل في السوشيال ميديا ، واستفدت من بنتي دينا والفيديوهات التي قدمتها عن العيون في السوشيال ميديا ، وحن نتحدث بالفطرة وبدون ترتيب أو إسكريبت.

وقبل الفرح كانت هناك تعليقات غير مقبولة علي صفحة دينا " العروسة " أجاب أنا لا أغضب من ذلك وكذلك هي وتترك تلك التعليقات ولا تهتم بها ، وهناك تعليقات بطريقة إيجابية اكثر بكثير من السلبي ، وعلاقتي ببناتي أصبحت مصدر إعجاب لعدد كبير من الآباء وتغيرت طريقتهم معهم.

وقدم روشتة لكيفية تعامل الاب مع بناته، قائلا :" هذا الأمر يبدأ منذ فترة مبكرة ونعرف كيف نتعامل معاهم ونتحدث ولا نوجّه لهم الانتقادات كثيرا ولا ننهرهم.

وعن فرط الحركة عند العروسة دينا وتصريحات والدتها هبة قطب أجاب: إن هذه صفات إيجابية وهي تحب العمل والنشاط والحركة وهي منتجة وتقدم اكثر من شيء في وقت واحد ، وآخر مكالمة بيني وبينها في شهر العسل قالت أنا راجعة بالسلامة وأتمنى أن أراك وكان نفسي تكون معانا في شهر العسل.

وتابع أن هبة قطب والدة العروسة لم تتحدث في وسائل الإعلام ولا أي تصريحات باستثناء برنامج واحد فقط ، وعن لحظة أن تشعر أن البنت كبرت واصبح لها منزل هذا شيء يسعدني، وعندما يأتي عريس أقول لهم إن زوج بنتي هو ابني ويدخل في أسرتنا ويضيف لنا وأنا أرى نفسي في حسام زوج بنتي وأسعد لحالة السعادة والحب بينهما، وغيرة الاب على بنته هي غيرة إيجابية بانه يريد أن تكون افضل منه وناجحة وقوية.