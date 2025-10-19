روسيا: إطلاق سراح رئيس تحرير وكالة "سبوتنيك" في أذربيجان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم /الأحد/ عن إطلاق سراح رئيس فرع وكالة أنباء سبوتنيك في أذربيجان، إيجور كارتافيخ.



وقالت زاخاروفا، في تصريحات اليوم/الأحد/ أوردتها وكالة (تاس) الروسية، أن إيجور كارتافيخ في طريقه الآن إلى روسيا.



ووفقاً لتقارير سابقة، قضت محكمة في أذربيجان بالإفراج عن كارتافيخ الذي احتُجز في الأول من يوليو الماضي لمدة أربعة أشهر إثر عملية نفذتها وزارة الداخلية الأذربيجانية في مكاتب سبوتنيك أذربيجان.



وتم توجيه تهم إليه بموجب القانون الجنائي الأذربيجاني، تشمل "الاحتيال واسع النطاق، وريادة الأعمال غير المشروعة لتحقيق أرباح طائلة، وغسل أموال".



وأكد فريق تحرير سبوتنيك أذربيجان عدم تلقيه أي حظر رسمي على عملياته داخل البلاد، وأن مناقشات أُجريت على مستوى مجموعات العمل لمعالجة أي خلافات محتملة وحلّها.