انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

سقط فريق أورلاندو بيراتس أمام نظيره سانت إيلوا لوبوبو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز “وانت كاشالا” الهدف الأول في اللقاء، لصالح سانت أيلوا، في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز البوركينابي درامان كامبو، من تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 70.

واختتم “توكومبان جي بي” أهداف سانت إيلوا في الدقيقة 88 من عمر المباراة؛ ليصبح أورلاندو بيراتس أمام مهمة صعبة في مباراة العودة.

وفي لقاء آخر، حقق صن داونز فوزا كبيرا خارج أرضه بنتيجة 5-1، على ريمو ستارز في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز خماسية صن داونز كل من كل من ماثيوس وتشالويلي وريسينهو وأرثر ساليس ونتسابيلينج في الدقائق 12 و42 و61 و75 و85 على الترتيب، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض أولاسوبو في الدقيقة 77.

وتعادل فريق حوريا كوناكري الغيني مع نظيره الجيش الملكي بغينيا 1-1، أحرز سيلا الهدف الأول لحوريا كوناكري في الدقيقة 22 وتعادل حمزة خابا للجيش الملكي في الدقيقة 65.