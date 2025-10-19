ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور

شنت الأجهزة التنفيذية، حملة مكبرة في مدينة العبور، برئاسة الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، والدكتور مجدي راضي، مدير إدارة الخانكة، والدكتور محمد توفيق، مسئول التفتيش بالعبور، وبمشاركة مديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 طنًا من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية، داخل أحد المخازن في مدينة العبور.

وجرى تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم المحاضر للنيابة العامة؛ لاتخاذ قرارها حيال الواقعة.

ومن جهته، أكد محافظ القليوبية، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يتلاعب بصحة المواطنين.