مد باب التقدم لمسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن.. رابط التسجيل
التحفظ على والد الطفل المتهم في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح
البابا تواضروس يستقبل الدكتور مصطفى الفقي والأنبا أكسيوس بالمقر البابوي|صور
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور
انتصار صن دوانز بخماسية وأورلاندو يخسر بثلاثية.. أهم نتائج لقاءات اليوم في دوري أبطال إفريقيا
سيراميكا كليوباترا يهزم طلائع الجيش 2-0 ويتصدر الدوري المصري
أموريم بعد إسقاط ليفربول في عقر داره: الفوز مجرد خطوة والروح هي البداية
بسبب 5 آلاف جنيه.. أب يقتل ابنته في الجيزة ويدعى سقوط حائط عليها
أسير فلسطيني محرر: نعيش في معاناة كبيرة نتيجة حرب الإبادة
أحمد موسى: إحنا هنا بنشتغل عشان البلد وشعبنا وجيشنا مش عشان حد
العاملين بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط 54 طن لحوم منتهية الصلاحية داخل مخزن في العبور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

شنت الأجهزة التنفيذية، حملة مكبرة في مدينة العبور، برئاسة الإدارة العامة لمباحث التموين، وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل الوزارة، والدكتور مجدي راضي، مدير إدارة الخانكة، والدكتور محمد توفيق، مسئول التفتيش بالعبور، وبمشاركة مديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 54 طنًا من اللحوم المستوردة منتهية الصلاحية، داخل أحد المخازن في مدينة العبور.

وجرى تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم المحاضر للنيابة العامة؛ لاتخاذ قرارها حيال الواقعة.

ومن جهته، أكد محافظ القليوبية، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستواصل جهودها المكثفة لمتابعة الأسواق وضبط أي مخالفات، مع تطبيق القانون بكل حزم على كل من يتلاعب بصحة المواطنين.

