أمن القاهرة ينهي أسطورة عصابة السنان أكبر تاجر كيف وسلاح بحلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على عصابة السنان أخطر عناصر للاتجار في السلاح والمواد المخدرة في جنوب القاهرة بحلوان.

ضبط عصابة السنان أكبر تاجر كيف وسلاح بحلوان

وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد مجدي رئيس مباحث حلوان، أفادت قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بالاتجار في المواد المخدرة والسلاح بمنطقة المثلث بقيادة عاطل يدعى إيهاب السنان.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت حملة أمنية بقيادة رئيس المباحث ومعاونيه الرائد كريم عبد العاطي والرائد أحمد الدالي والرائد أحمد صبره في مداهمة مسكن المتهم الرئيسي وتم ضبط المتهم و5 آخرين وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 فرد خرطوش و1 فرد روسي و30 طلقة خرطوش و3 كيلو استروكس.

حيث جرى ضبط كلا من إيهاب السنان المتهم الرئيسي، وأحمد غزال ويحي عبدالعال وخالد زكي ومحمود هشام وشهد حمزاوي ودينا بسام وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.