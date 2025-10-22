قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إل جي مصر تنفذ مرحلة جديدة من مبادراتها المجتمعية بالفيوم

محافظة الفيوم
محافظة الفيوم
أ ش أ

نفذت شركة "إل جي- مصر" عن مرحلة جديدة من مبادراتها المجتمعية لتوفير خدمات الصيانة الدورية لأجهزة تنقية الهواء التي تبرعت بها قبل عامين إلى مركز أورام الفيوم، وذلك لضمان استمرار كفاءتها في تنقية الهواء داخل المستشفى، وتوفير بيئة أكثر أمانا للمرضى والعاملين.


وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تأكيدا على نجاح الشراكة المستمرة بين الجانبين في دعم المجتمع المصري، وخاصة في المجالات الحيوية كقطاع الرعاية الصحية.


وتسعى إل جي من خلال هذه المبادرة إلى الحفاظ على كفاءة الأجهزة التي تسهم في تحسين جودة الهواء داخل المركز، بما يتماشى مع رؤيتها نحو بيئة أكثر صحة ونقاء.


وقال محمد الجداوي، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة إل جي مصر إن المسئولية المجتمعية ليست مجرد مبادرة مؤقتة، بل التزام طويل الأمد تجاه المجتمع. ومن خلال متابعتنا الدورية للأجهزة التي تبرعنا بها فنحن نحرص على ضمان استفادة المستشفيات والمركز الصحية والمرضى منها بأفضل شكل ممكن.
وأكد الجداوي أن "إل جي" ستواصل جهودها في دعم المؤسسات الصحية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال مبادرات متنوعة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية في مصر. 

