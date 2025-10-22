دون خسائر.. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جنوب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم "الأربعاء"، سواحل قضاء أورطاجا في محافظة موغلا الواقعة بجنوب غرب تركيا، وفقًا لما أعلنته هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 5:45 فجرًا، وكان مركزها في البحر المتوسط على عمق نحو 34.5 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى بُعد ما يقارب 20 كيلومتر من أقرب منطقة برية.

وشعر سكان عدد من المناطق المجاورة بالزلزال، إلا أن السلطات التركية لم تسجل أي أضرار مادية أو إصابات حتى الآن.

يذكر أن منطقة موغلا تعد من المناطق النشطة زلزاليًا في تركيا، وتشهد بين الحين والآخر هزات أرضية متوسطة القوة نتيجة وقوعها بالقرب من الفالق البحري في البحر المتوسط.