الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدى على قاطفي الزيتون في في بلدة نحالين غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” نقلا عن مصدر بأن قوات الاحتلال هاجمت عددا من المزارعين في منطقة عين البلد، القريبة من مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، أثناء قطف ثمار الزيتون، واعتدت عليهم، واستولت على أدوات القطف وسلال وكميات من الزيتون التي تم جمعها.

وأضافت وكالة وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عددا من الشبان الفلسطينين الذين كانوا يساعدون ذويهم على الحصاد، قبل أن ينقلوهم إلى جهة غير معلومة.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف المزارعين في هذه المنطقة بشكل متكرر، في محاولة لإجبارهم على ترك أراضيهم التي تقام عليها المستعمرة التي تتوسع باستمرار على حساب أراضي البلدة.

يُشار إلى أن موسم قطف الزيتون يشهد سنوياً تصعيداً في اعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين على المزارعين في مختلف مناطق محافظة بيت لحم، من خلال منع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وإتلاف الأشجار والثمار، والاعتداء على المزارعين، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على أصحاب الأرض وسلبهم مصدر رزقهم.

