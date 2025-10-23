نائب الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في بروكسل تؤكد ريادة مصر وشراكتها الإستراتيجية مع أوروبا

أشاد النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكست رؤية مصرية متكاملة لبناء شراكة استراتيجية حقيقية مع الجانب الأوروبي تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

وقال خضير: في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي" يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على أن يكون مركزاً محورياً للتعاون والتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا، بفضل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية جريئة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بروكسل تأتي في توقيت استراتيجي دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات اقتصادية وسياسية كبرى، مشيراً إلى أن الحضور المصري الفاعل في هذا المحفل الأوروبي رفيع المستوى يؤكد مكانة القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق لأوروبا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن، والهجرة الشرعية.

وأكد نائب الدقهلية. أن الكلمة الرئاسية تعكس نهج القيادة المصرية في تعزيز الحوار والتعاون الدولي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة "رؤية أوسع وطموح أكبر في إطار الشراكة بين الجانبين" يضع أسساً واضحة لمرحلة جديدة من التعاون الأوروبي – المصري تتجاوز الأطر التقليدية نحو آفاق أكثر عمقاً واستدامة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن قمة بروكسل تمثل اعترافاً أوروبياً واضحاً بالدور المصري المتنامي في دعم الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة ثقة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، شريكاً فاعلاً لا تابعاً.