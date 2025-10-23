قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي في بروكسل تؤكد ريادة مصر وشراكتها الإستراتيجية مع أوروبا

النائب الدكتور حسين خضير
النائب الدكتور حسين خضير
فريدة محمد

أشاد النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي عكست رؤية مصرية متكاملة لبناء شراكة استراتيجية حقيقية مع الجانب الأوروبي تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.

وقال خضير: في تصريح صحفي له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على أن "مصر تمثل فرصة حقيقية أمام مجتمع الأعمال الأوروبي" يحمل دلالات اقتصادية عميقة، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على أن يكون مركزاً محورياً للتعاون والتبادل التجاري بين أوروبا وإفريقيا، بفضل ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة وإصلاحات هيكلية جريئة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بروكسل تأتي في توقيت استراتيجي دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم تحولات اقتصادية وسياسية كبرى، مشيراً إلى أن الحضور المصري الفاعل في هذا المحفل الأوروبي رفيع المستوى يؤكد مكانة القاهرة كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي وشريك موثوق لأوروبا في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن، والهجرة الشرعية.

وأكد نائب الدقهلية. أن الكلمة الرئاسية تعكس نهج القيادة المصرية في تعزيز الحوار والتعاون الدولي القائم على المنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أن حديث الرئيس عن ضرورة "رؤية أوسع وطموح أكبر في إطار الشراكة بين الجانبين" يضع أسساً واضحة لمرحلة جديدة من التعاون الأوروبي – المصري تتجاوز الأطر التقليدية نحو آفاق أكثر عمقاً واستدامة.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه، بالتأكيد على أن قمة بروكسل تمثل اعترافاً أوروبياً واضحاً بالدور المصري المتنامي في دعم الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت رسالة ثقة للعالم بأن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل، شريكاً فاعلاً لا تابعاً.

قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي 2025 قمة بروكسل بين مصر والاتحاد الأوروبي اخباتر البرلمان النواب

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

كايرو ثري إيّه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

في إطار مسئوليتها المجتمعية| كايرو ثري إيه تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه

رجل الاعمال أيمن الجميل

أيمن الجميل : حزمة التيسيرات الجديدة للمصانع المتعثرة خطوة هامة لدعم الصناعة وبناء الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الجديدة

السفير محمد العرابي

السفير محمد العرابي: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر بإفريقيا تعكس ريادتها الإقليمية

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

