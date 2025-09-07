صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر يتصدر مؤشرات البحث خلال هذه الساعات والذي يستمر حتى الساعة ١١:٥٥ من مساء اليوم.

علقت رحاب منيعم، خبيرة الأبراج عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي على ظاهرة خسوف القمر ٧ سبتمبر قائلة؛"حاليا احنا واقعين تحت ضغط مشاعر الخسوف القمري اللي هيحصل يوم 7 سبتمبر وهيكون ذروته من 5 ل 8 سبتمبر لكن تأثيره هيستمر أسبوعين كاملين سبق وقلنا انه لايفضل فيهم القيام بأمر جديد مهم."



أكدت خبيرة الأبراج في منشورها:"أن هذا الوقت يصلح لإنهاء أمور وضع او شعور معين اغلبنا ممكن يشعر بآلام في الجسم خاصة مرضي الروماتيد وامراض العظام والامراض المناعية، الشعور بالالام في القدمين وكعب الرجل تحديدا، بالإضافة إلي لخبطة في النوم وأحلام ملخبطة وحزن واحيانا استرجاع ذكريات قديمة للبعض ذكريات من 2024 وللبعض ذكريات لامور من 2014 ل 2015 ."

تابعت:"الشعور برغبة في البكاء شعور زايد بالغضب واحيانا خمول ورغبة في العزلة كل ده كويس جدا لان الخسوف طاقات قوية جدا طاقات تطهير بتغسلك من جوه فعليا لانها مشاعر مخزونة عندك."

أضافت :"طيب لو اضطرتنا الظروف لامر مهم خلال الفترة دي الصدقة هي حل لكل المشاكل عموما التصدق وافضل يكون لمستشفيات او دار مسنين أو ذوي احتياجات خاصة وسقي الحيوانات والطيور والتوكل علي اللّٰه الذي لايضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء.