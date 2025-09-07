قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية وسط غزة
خالد الغندور يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد بعد رحيل ريبيرو
لمن فاتته.. اعرف حكم صلاة خسوف القمر بعد انتهاء وقتها
الأهلي يتواصل مع جوميز لإتمام التعاقد والمدير يرفض العرض.. تفاصيل
مصدر بالأهلي يكشف موعد عودة أشرف داري للتدريبات الجماعية
دانا أبو شمسية: ترامب يطرح صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة تشمل تبادل أسرى ووقف العمليات
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
رشا عوني

بدأ خسوف القمر الدموي اليوم منذ الساعة السادسة والنصف، ويستمر لمدة 5ساعات ونصف إلى مساء اليوم الأحد، وهو ظاهرة فلكية سهل رؤيتها بالعين المجردة.

بدء خسوف القمر

 وتشهد مصر والمنطقة العربية اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025م خسوفا كليًا للقمر، وهذا الخسوف سيتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الأول لعام 1447هـ ، حيث يختفي كامل قرص القمر عند ذروة الخسوف الكلي للقمر في ظل الأرض بنسبة 136.2، أي أن منطقة الظل سوف تغطي مساحة أكبر من مساحة القمر.

هل يسبب خسوف القمر مخاطر على العين عند النظر له؟ - موقع بصراحة الإخباري
خسوف القمر

هل النظر إلى خسوف القمر مضر بالعين؟

ومع بدء خسوف القمر مساء اليوم وتحديداً في السادسة والنصف، بدأ الكثير تداول صور خسوف القمر وفيديوهات للحدث و خسوف القمر بث مباشر ، وأصبح السؤال الأكثر شيوعاً هو : هل النظرإلى خسوف القمر مضر بالعين؟.

وبحسب المعلومات الدقيقة عن خسوف القمر، فالإجابة هي لا، النظر إلى خسوف القمر آمن تمامًا ولا يسبب أي ضرر للعين، على عكس كسوف الشمس الذي يمكن أن يؤدي إلى أضرار خطيرة. 

والسبب في ذلك أن القمر في خسوفه لا يشع ضوءًا خاصًا به بل يعكس ضوء الشمس، وخلال الحدث يصبح هذا الضوء باهتًا جدًا، مما لا يسمح بتضرر شبكية العين. 

ماذا يحدث إذا نظرت لخسوف القمر؟

لا ضرر في النظر إلى خسوف القمر ، إذ يمكن النظر للقمر الدموي بالعين المجردة دون أي خوف، فهو آمن تماما. 

وهذا عكس كسوف الشمس الذي يمنع النظر فيه إلى الشمس دون نظارات خاصة، وذلك لأنه يمكن أن يؤدي إلى ضرر دائم في العين قد يصل إلى العمى، وذلك غالبا نتيجة الأشعة تحت الحمراء غير المرئية، أما خسوف القمر فلا ضرر منه على العين . 

مكتوب: النظر لخسوف القمر هل هو آمن؟ - الرسالة نت
خسوف القمر


مدة خسوف القمر اليوم

​وبحسب ما ذكره مرصد حلوان، سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وسبع وعشرين دقيقة تقريبًا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وتسع عشرين دقيقة تقريبًا، ويستمر الخسوف في صورته الكلية لمدة ساعة واحدة وأثنتين وعشرون دقيقة تقريبًا.

متى ينتهي خسوف القمر؟

وبخروج القمرمن منطقة الظل التام للأرض إلى منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 10:56 تكون تلك اللحظة هي لحظة نهاية الخسوف الجزئي للقمر. وأخيرا يخرج القمرمن منطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة 11:55 ليلًا.

خسوف كامل خلال الليلة.. لون القمر سيتحول إلى الأحمر | التلفزيون العربي
خسوف القمر

موعد انتهاء الخسوف الكلي للقمر


وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 09:54 مساءً ثم تبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً حيث يستعيد القمر كامل إضاءته تدريجياً
ومع ذلك سيظل القمر في منطقة شبه ظل الأرض حتى الساعة 11:55 مساءً وهي مرحلة عادةً غير ملاحظة بالعين المجردة لكنها تتيح الفرصة للعلماء لمراقبة التغيرات الدقيقة في ضوء القمر الناتجة عن الغلاف الجوي للأرض .

صلاة الخسوف

وأعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد، وذلك إحياء للسنة في التعامل مع الظواهر الكونية فيما كلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد.

طريقة صلاة الخسوف

وكشف مرصد الأزهر للفتوى أن صلاة الخسوف تقام جماعة أو فرادى، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، مضيفا أن الصلاة تصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته.

خصوف القمر خسوف القمر اليوم صور خسوف القمر خسوف القمر بث مباشر صلاة الخسوف

