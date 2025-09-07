قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التخطيط تطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
رئيس الوزراء يلتقي مسئولى شركة صن ريف الصينية المتخصصة في إنتاج مكونات الطاقة المتجددة
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟

خسوف القمر اليوم
خسوف القمر اليوم
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ خسوف القمر اليوم الأحد المتوقع حدوثه مع غروب الشمس بعد ساعات قليلة، حيث يدخل القمر في منطقة الظل بالأرض ويفقد ضوئه تدريجيًا وفي هذه المرحلة يمكن رؤية شكل ظل الأرض المقوس على سطح القمر. 

ماذا يحدث في خسوف القمر ؟

يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف الوصول أشعة الشمس إليه، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر.

خسوف كلي نادر يترقبه العالم.. القمر الدموي يزين سماء السعودية في هذا الموعد | صحيفة الوطن
خسوف القمر2025

مدة خسوف القمر2025

قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، إن مدة الخسوف من البداية إلى النهاية تمتد حوالي 5 ساعات و27 دقيقة.

وسيتم رصد المرحلتين الجزئية والكلية خلال الخمس ساعات ونصف، إذ تعدان الأسهل للرصد بالعين المجردة، حيث تبلغ مدة مرحلتي الخسوف الجزئي والكلي معًا 3 ساعات و29 دقيقة،  في حين تستغرق مرحلة الخسوف الكلي وحدها 82 دقيقة وهي مدة طويلة نسبيًا وتعد الأطول من نوعها منذ عام 2018 ويجعل هذا الحدث مهمًا علميًا لدراسة ومراقبة الغلاف الجوي للأرض.

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025 في السعودية - سويفت بالعربي
خسوف القمر2025

مراحل خسوف القمر اليوم 

المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف أن أولى مراحل خسوف القمر ستبدأ عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، فيما تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.
 

موعد انتهاء الخسوف الكلي للقمر


وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 09:54 مساءً ثم تبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً حيث يستعيد القمر كامل إضاءته تدريجياً
ومع ذلك سيظل القمر في منطقة شبه ظل الأرض حتى الساعة 11:55 مساءً وهي مرحلة عادةً غير ملاحظة بالعين المجردة لكنها تتيح الفرصة للعلماء لمراقبة التغيرات الدقيقة في ضوء القمر الناتجة عن الغلاف الجوي للأرض .

خسوف القمر 2025.. صلاة الخسوف سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول وتصلى جماعة أو فرادى - اليوم السابع
خسوف القمر

أين يحدث خسوف القمر2025؟

يمكن متابعة خسوف القمر اليوم في مناطق واسعة، وفق ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تشمل:

1- أوروبا.

2- آسيا.

3- أستراليا.

4- أفريقيا.

5- غرب أمريكا الشمالية.

6- شرق أمريكا الجنوبية.

7- المحيط الأطلسي.

8- المحيط الهندي.

9- المحيط الهادي.

10- القطب الشمالي.

11- القطب الجنوبي.

خسوف كلي للقمر في سبتمبر 2025 : حدث فلكي نادر يشد أنظار العالم
خسوف القمر

 

هل يسبب خسوف القمر خطر على العين؟

لا يترتب عن النظر الى الخسوف اي خطر على العين ، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر اليه بواسطة نظارات خاصة فقط . 



صلاة الخسوف

وأعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد، وذلك إحياء للسنة في التعامل مع الظواهر الكونية فيما كلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد.

طريقة صلاة الخسوف

وكشف مرصد الأزهر للفتوى أن صلاة الخسوف تقام جماعة أو فرادى، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، مضيفا أن الصلاة تصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته.

خسوف القمر خسوف القمر اليوم خسوف القمر الدموي خسوف القمر اليوم الاحد موعد خسوف القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

القمة الإفريقية الثانية للمناخ

غدًا.. انطلاق القمة الإفريقية الثانية للمناخ وسط تحذيرات من خسائر صحية واقتصادية

صدى البلد

غزة: وفاة 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال نتيجة المجاعة خلال 24 ساعة والإجمالي يرتفع إلى 387

أرشيفية

الكرملين: التوصل لتسوية في أوكرانيا يتطلب حوارا معقدا بين عدة أطراف

بالصور

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..
طريقة عمل البان كيك لاطفالك..

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد