خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟

بدأ العد التنازلي لـ خسوف القمر اليوم الأحد المتوقع حدوثه مع غروب الشمس بعد ساعات قليلة، حيث يدخل القمر في منطقة الظل بالأرض ويفقد ضوئه تدريجيًا وفي هذه المرحلة يمكن رؤية شكل ظل الأرض المقوس على سطح القمر.

ماذا يحدث في خسوف القمر ؟

يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبة ظل الأرض في تمام الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي الصيفي وهذه المرحلة لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف الوصول أشعة الشمس إليه، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة 7:27 مساءً حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر.

مدة خسوف القمر2025

قالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، إن مدة الخسوف من البداية إلى النهاية تمتد حوالي 5 ساعات و27 دقيقة.

وسيتم رصد المرحلتين الجزئية والكلية خلال الخمس ساعات ونصف، إذ تعدان الأسهل للرصد بالعين المجردة، حيث تبلغ مدة مرحلتي الخسوف الجزئي والكلي معًا 3 ساعات و29 دقيقة، في حين تستغرق مرحلة الخسوف الكلي وحدها 82 دقيقة وهي مدة طويلة نسبيًا وتعد الأطول من نوعها منذ عام 2018 ويجعل هذا الحدث مهمًا علميًا لدراسة ومراقبة الغلاف الجوي للأرض.

مراحل خسوف القمر اليوم

المعهد القومي للبحوث الفلكية كشف أن أولى مراحل خسوف القمر ستبدأ عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، ويكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، فيما تنتهي الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.



موعد انتهاء الخسوف الكلي للقمر



وينتهي الخسوف الكلي عند الساعة 09:54 مساءً ثم تبدأ المرحلة الثانية من الخسوف الجزئي حتى الساعة 10:56 مساءً حيث يستعيد القمر كامل إضاءته تدريجياً

ومع ذلك سيظل القمر في منطقة شبه ظل الأرض حتى الساعة 11:55 مساءً وهي مرحلة عادةً غير ملاحظة بالعين المجردة لكنها تتيح الفرصة للعلماء لمراقبة التغيرات الدقيقة في ضوء القمر الناتجة عن الغلاف الجوي للأرض .

أين يحدث خسوف القمر2025؟

يمكن متابعة خسوف القمر اليوم في مناطق واسعة، وفق ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تشمل:

1- أوروبا.

2- آسيا.

3- أستراليا.

4- أفريقيا.

5- غرب أمريكا الشمالية.

6- شرق أمريكا الجنوبية.

7- المحيط الأطلسي.

8- المحيط الهندي.

9- المحيط الهادي.

10- القطب الشمالي.

11- القطب الجنوبي.

هل يسبب خسوف القمر خطر على العين؟

لا يترتب عن النظر الى الخسوف اي خطر على العين ، بخلاف الكسوف الذي ينبغي النظر اليه بواسطة نظارات خاصة فقط .





صلاة الخسوف

وأعلنت وزارة الأوقاف إقامة صلاة الخسوف بجميع المساجد الكبرى على مستوى البلاد، وذلك إحياء للسنة في التعامل مع الظواهر الكونية فيما كلفت الوزارة مديرياتها الإقليمية بإقامة الصلاة بالمساجد الكبرى في التوقيت المحدد.

طريقة صلاة الخسوف

وكشف مرصد الأزهر للفتوى أن صلاة الخسوف تقام جماعة أو فرادى، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، مضيفا أن الصلاة تصلى ركعتين، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته.