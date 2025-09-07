كيفية صلاة الخسوف بالمنزل.. اتبع هذه الخطوات في دقائق

كيفية صلاة الخسوف في المنزل.. يترقب الجميع اليوم حدوث ظاهرة فلكية وهى خسوف القمر الكلي، الذى ستشهده مصر والمنطقة العربية مساء اليوم، حيث تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً.

ويتساءل الكثير عن كيفية أداء صلاة الخسوف فى المنزل، لذلك سوف نوضحها فى السطور القادمة بطريقة مبسطة:

كيفية أداء صلاة الخسوف فى المنزل

“صلاة خسوف القمر ركعتان”

فى الركعة الأولى يقرأ المصلى الفاتحة وما تيسر من القرآن

ثم يركع ويرفع من الركوع

ويقرأ الفاتحة مرة أخرى وما تيسر من القرآن

ثم يركع مرة أخرى ويرفع من الركوع ويسجد سجدتين -كل ذلك فى الركعة الأولى- ثم يرفع من السجود ويبدأ فى الركعة الثانية.

ويكرر ما سبق فى الركعة الثانية أيضا ثم يسلم.

كيفية أداء صلاة الخسوف بالتفصيل

وعن كيفية أدائها بالتفصيل فهى كما يأتي على الترتيب:

1. يبدأ المصلى صلاة الخسوف بتكبيرة الإحرام.

2. وبعدها يردد دعاء الاستفتاح “وهو سنة”: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبَرَد

3. قراءة الاستعاذة والبسملة والفاتحة.

4. ثم يقراءة المصلى سورة البقرة أو قدرها في الطول.

5. ثم يركع ركوعًا طويلًا ويسبح كثيرًا بمقدار قراءة مائة آية.

6. ثم يرفع من الركوع ويسبح ويحمد الله.

7. ثم يقرأ الفاتحة مرة أخرى وسورة آل عمران أو قدرها في الطول.

8. ثم يركع ويطيل الركوع ولكن بقدر أقل من الركوع الأول.

9. ثم ارفع من الركوع وسبح واحمد الله.

10. ثم اسجد سجدتين طويلتين، ولا تطيل الجلوس بين السجدتين.

11. وبعدها قم إلى الركعة الثانية، فتفعل فيها مثل ما فعلت في الركعة الأولى لكن أقل من الركعة الأولى في الطول في كل ما تفعل.



12. ثم اقرأ التشهد وسلم.

والدليل على ذلك قول السيدة عائشة رضى الله عنها: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» [صحيح البخاري]

وصفة صلاة الخسوف كصفة صلاة الكسوف التي قالت عنها أم المؤمنين السيدة عائشة.