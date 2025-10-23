شوبير يكشف بيان الاتحاد السكندري بعد مباراة الأهلي

كشف الإعلامي احمد شوبير عن بيان نادي الاتحاد السكندري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :" في بيان رسمي .. الاتحاد السكندري يتقدم باعتراض على طاقم تحكيم مباراة أمس أمام الأهلي، ويطالب بعدم إسناد أي مباراة قادمة للحكم مصطفى شهدي ".



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ويواجه الأهلي أيجل نوار يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).

بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17.