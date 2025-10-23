باسم مرسي: بيراميدز الأفضل في مصر.. والأهلي بيجري ورا الزمالك

يرى باسم مرسي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هو أفضل فريق في مصر في الوقت الحالي.

وقال باسم مرسي، خلال حواره ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «بيراميدز هو رقم واحد في مصر في الوقت الحالي، على الرغم أنه يمتلك المال فقط على عكس الأهلي معاه كل حاجة، مال وإعلام وجماهير».

وأضاف: «بيراميدز خد مكان النادي الأهلي، اللي معاه كل حاجة»، مضيفًا: «بيراميدز أفضل فريق في مصر، حصل على 3 بطولات في 4 شهور».

وتابع: «بيراميدز حاليًا يكسب الأهلي، لأنه رقم واحد في مصر»، مشيرًا: «الأهلي بيجري ورا الزمالك وبياخد لعيبته».



