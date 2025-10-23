قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
ده الطبيعي.. وليد صلاح الدين يعلق على تصدر الأهلي قائمة الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بجرس إنذار .. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بشأن رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ميرنا محمود

أثار اللإعلامي عمرو الدرديري الجدل بعد انتشار أنباء حول انتقال رمضان صبحي، جناح فريق بيراميدز، إلى صفوف نادي الزمالك. 

و نشر الدرديري صورة للاعب رمضان صبحي وعلق بجرس أنذار أحمر.

عقد رمضان صبحي مع بيراميدز 
انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز.

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في أعلى قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو. وتقاضي مقدم راتب قيمته  40 مليون جنيه.

انتهى عقد رمضان صبحي في صيف 2025، إلا أن فريق بيراميدز نجح في تجديد تعاقده مع اللاعب لمدة 3 سنوات.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز طوال مسيرته فى 131 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 24.

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟
خلال تصريحات تليفزيونية له عبر برنامج "هاتريك"، أكد هاني سعيد أنه لا يوجد أي اتفاق بين بيراميدز والزمالك بشأن انتقال رمضان صبحي. وأوضح أن هذه الأحاديث والمفاوضات لا تمت للواقع بصلة، حيث لم يتم طرح تلك الصفقة على الإطلاق.

وشدد سعيد على أن ما يتعلق بوجود صفقة تبادلية بين رمضان صبحي وحسام عبدالمجيد ليس مطروحًا ولا يوجد جدوى من الحديث عنه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التطورات في عالم كرة القدم قد تكون غير متوقعة.

وتناول هاني سعيد موقف كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، والذي يعتبر رمضان صبحي عنصرًا أساسيًا في خطته. وقد أكد سعيد أن المدير الفني يضع خططًا بناءً على وجود اللاعب، ولكنه في الوقت نفسه بدأ يعتمد على لاعبين أكثر جاهزية بسبب تكرار إصابات رمضان.

وقال إن اللاعب سوف يسافر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد ما يعاني منه، وحسب التشخيص الحالي فإنه بحاجه إلى شهر قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.

مي عمرو الدرديري انتقال رمضان صبحي بيراميدز الزمالك

