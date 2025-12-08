إيلون ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟

رد إيلون ماسك على خطوة الاتحاد الأوروبي، فرض غرامة مالية كبرى على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، قائلاً لمتابعيه البالغ عددهم 230 مليوناً إن التكتل يجب أن «يلغى».

إيلون ماسك يدعو لتفكيك الاتحاد الأوروبي

وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، وبعد تحقيق موسّع اعتُبر بمثابة اختبار لعزيمة الاتحاد الأوروبي في ما يتّصل بمراقبة خروق شركات التكنولوجيا الكبرى، فرض التكتل الجمعة على المنصة المملوكة لأغنى رجل في العالم، غرامة قدرها 120 مليون دولار لانتهاكها قواعده الرقمية.

وبدوره علق وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، على دعوات رجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، لإلغاء الاتحاد الأوروبي، قائلا إن على ماسك التوجه إلى المريخ بدلا من ذلك.

وكتب الوزير البولندي في صفحته على منصة "إكس" أمس: "اذهب إلى المريخ، فهناك لا توجد رقابة على التحيات النازية".