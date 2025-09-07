قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم

أكد الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن ظاهرة خسوف القمر لا تمثل أي تأثير سلبي على الأرض أو الإنسان، مشيرا إلى أنه حدث فلكي طبيعي يمكن مشاهدته بالعين المجردة في جميع أنحاء مصر.

وقال محمد غريب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن خسوف القمر سيحدث عندما يدخل القمر في منطقة ظل الأرض، مؤكدا أنه متوقع أن يحدث اليوم قرب الساعة السابعة والنصف.

وتابع أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخسوف الكلي سيحدث بعد أن يغمر ظل الأرض كامل قرص القمر، ليتحول لون القمر للون البرتقالي أو الأحمر الدموي.

وأشار محمد غريب إلى أن اللون الأحمر أو البرتقالي يدل على انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، ما يسمح بوصول الضوء الأحمر فقط إلى سطح القمر.