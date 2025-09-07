الإفتاء: خسوف القمر من مشاهد يوم القيامة ..أكثروا الدعاء

مصر وعدد من دول العالم، ستشهد ظاهرة خسوف القمر، مساءَ اليوم الأحد، حيث تبدأ مراحله من الساعة 7:27 مساءً وتستمر حتى الساعة 10:56 مساءً، بينما سيمتد وقت الخسوف الكلي -حين يغطي ظل الأرض كامل قرص القمر- من الساعة 9:12 مساءً وحتى الساعة 9:53 مساءً.

فى هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد كل ما يخص خسوف القمر، صلاة خسوف القمر وكيفيتها؟، خسوف القمر كم ركعة وماذا يقرأ فيها ؟.

صلاة الخسوف

سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

صلاة الخسوف كم ركعة

صلاة الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

كيفية صلاة خسوف القمر

يكبر تكبيرة الإحرام

ويستفتح بدعاء الاستفتاح

ويستعيذ ويبسمل

ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول

ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

ماذا يقرأ فى خسوف القمر

يقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول

ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما).