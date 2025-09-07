دعاء الخسوف .. ردّده بقلب خاشع يغفر لك وينجيك من العذاب

دعاء الخسوف، يكثر البحث عن دعاء الخسوف عبر محرك البحث العالمي جوجل، ومن السنن الثابتة في هذا اليوم أداء صلاة الخسوف، فماذا يقال فيها من الدعاء؟، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الخسوف.

دعاء الخسوف

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وفي قول آخر: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا».

دعاء خسوف القمر

( اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك فلولا أنت ما تبنا اليك ).

المستحب فعله عند خسوف القمر

وثبت عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: "فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ".

دعاء الخسوف

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك»

- «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك».

صلاة الخسوف

صلاة الخسوف كم ركعة

صلاة الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

كيفية صلاة خسوف القمر

يكبر تكبيرة الإحرام

ويستفتح بدعاء الاستفتاح

ويستعيذ ويبسمل

ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول

ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.