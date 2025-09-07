قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع قرب بداية الدراسة.. كيف تساعدين طفلك على استعادة روتين نومه؟
لأول مرة منذ بداية الحرب.. روسيا تهاجم مبنى الحكومة في كييف
الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل
أوكرانيا تعلن تضرّر المبنى الرئيسي للحكومة بـ «كييف» بسبب هجوم روسي
تقديم 77 مليون خدمة مجانية خلال 53 يومًا ضمن حملة «100 يوم صحة»
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة سلّمت حماس وثيقة مبادئ لإنهاء الحرب
ناقد رياضي: «العميد» يستلهم درس «الجوهري» لمواجهة بوركينا فاسو والتأهل للمونديال
كيفية صلاة الخسوف .. إعرف موعدها وهل يأثم تاركها؟
مدبولي يشهد فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"
علاقة غير شرعية| بعد قليل النطق بالحكم على المتهم بقتل زوجته في المقطم
عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق
القاهرة 33.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 7 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الخسوف .. ردّده بقلب خاشع يغفر لك وينجيك من العذاب

خسوف القمر
خسوف القمر
إيمان طلعت

دعاء الخسوف، يكثر البحث عن دعاء الخسوف عبر محرك البحث العالمي جوجل، ومن السنن الثابتة في هذا اليوم أداء صلاة الخسوف، فماذا يقال فيها من الدعاء؟، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الخسوف.

دعاء الخسوف

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا»، وفي قول آخر: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وكبروا، وصلوا، وتصدقوا».

دعاء خسوف القمر

( اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب اليك فلولا أنت ما تبنا اليك ).

المستحب فعله عند خسوف القمر

وثبت عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ قال: "فإذا رَأَيْتُمْ شيئًا مِن ذلكَ فافْزَعُوا إلى ذِكْرِهِ ودُعائِهِ واسْتِغْفارِهِ".

دعاء الخسوف

اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك.

اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك»

- «اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك».

صلاة الخسوف

سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

صلاة الخسوف كم ركعة

صلاة الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

كيفية صلاة خسوف القمر

يكبر تكبيرة الإحرام

ويستفتح بدعاء الاستفتاح
ويستعيذ ويبسمل
ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول
ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية
ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله
ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها
ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول
ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال
ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين
ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

دعاء الخسوف الخسوف دعاء خسوف القمر المستحب فعله عند خسوف القمر صلاة الخسوف صلاة الخسوف كم ركعة كيفية صلاة خسوف القمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

مايكروسوفت

هل تتأثر مصر بانقطاع كابلات الإنترنت بالبحر الأحمر؟.. مايكروسوفت توضح

صورة من الواقعة

وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية

محمد الشناوي

صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

يقلل الانتفاخ والحساسية.. طبيبة بيطرية تكشف فوائد لبن الماعز

لبن الماعز
لبن الماعز
لبن الماعز

بالأبيض الجريء.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق بأحدث ظهور لها |شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها
سارة سلامة تثير الجدل بقوامها

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد