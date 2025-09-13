قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟

كسوف الشمس
أحمد أيمن

يستعد العالم لحدث فلكي مميز سيتمثل في كسوف جزئي للشمس يوم 21 سبتمبر 2025، حيث يُعتبر هذا الحدث تأكيدًا على العلاقة الدقيقة بين القمر والأرض والشمس، حيث يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر في حالة محددة تعرف بالمحاق.

يأتي هذا الحدث بعد أيام من حدث فلكي نادر، وهو خسوف كلي طويل للقمر يُعرف بالقمر الدموي، ويعد الأطول هذا العام، حيث ظهر القمر بلون أحمر نحاسي يبهر الأنظار. 

خسوف القمر الكلي

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف القمر الكلي، حيث أن أولى مراحل خسوف القمر بدأت عند الساعة 6:28 مساءً بتوقيت القاهرة بدخول القمر منطقة شبه الظل، واكتمل الخسوف الكلي عند الساعة 8:31 مساءً ليصل إلى ذروته في تمام 9:12 مساءً، فيما انتهت الظاهرة تماماً عند الساعة 11:55 مساء.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة عبر حسابها على فيسبوك، إن مدة الخسوف من البداية إلى النهاية امتدت حوالي 5 ساعات و27 دقيقة.

أعقب ذلك ظاهرة أخرى وهي الاقتران الفلكي والتي حدثت عندما ظهر جرمان سماويان مثل القمر وكوكب زحل قريبين من بعضهما البعض في السماء من منظور الراصد على الأرض. وعلى الرغم من المسافات الشاسعة بينهما، إلا أن موقعهما في نفس خط الطول السماوي تقريبًا يمنح المراقب فرصة وهو يشاهد هذه الظاهرة.

ما هو الكسوف الشمسي؟

بالعودة إلى الظاهرة الفلكية المرتقبة، فإن الكسوف الشمسي هو الظاهرة التي يحدث فيها تداخل بين الشمس والقمر والأرض، مما يؤدي إلى تقاطع الظل الذي تخلقه القمر على الأرض. 

هذا الظل يسبب ظهور الكسوف ويمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا أو حلقيًا. لكن من المهم أن نتذكر أن الكسوف لا يحدث إلا عندما يكون القمر محاقًا، أي عندما يكون بين الشمس والأرض.

حسب دراسة أستاذ الفلك أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن الكسوف الجزئي للشمس الذي سنشهده بعد حوالي أسبوعين من الخسوف الكلي للقمر، يحدث في وقت معين من الشهر الهجري. لذلك، سوف يستفيد المهتمون بعلم الفلك من هذه الظواهر لتأكيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية.

ما الأماكن المرئية للكسوف؟

من الجدير بالذكر أن هذا الكسوف الجزئي لن يُرى في جميع أنحاء العالم. بل سيكون مرئيًا فقط في مناطق محددة، وتحديدًا في الجنوب الأسترالي والمحيط الهادئ والقارة القطبية الجنوبية. 

يختلط على الكثيرين الفرق بين الكسوف والخسوف، والواقع أن هناك اختلافات واضحة. يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل، عندما يكون القمر بدرا وتكون الأرض بين الشمس والقمر. بينما يحدث الكسوف عندما يكون القمر في حالة المحاق ويقع بين الشمس والأرض. باختصار، يمكننا القول إن الكسوف يحدث نهارًا بينما يستمر الخسوف ليلاً.

وبحسب خبراء الفلك، فإن هذه الظواهر الفلكية تشكل فرصة لنشر الوعي وزيادة المعرفة بعلم الفلك. فهي تعكس حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس، ويمكن استخدامها كأساس للعديد من الدراسات العلمية والنظرية في الفلك.

