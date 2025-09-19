قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير تكنولوجي: التوعية الرقمية ضرورة لمواجهة مخاطر الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي

إسراء صبري

شدد الخبير التكنولوجي مصطفى رحيم على أن خطورة تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تكمن فقط في قدرتها على إنتاج صور مزيفة، بل في إساءة استغلالها لنشر الشائعات وتضليل الرأي العام.

وأضاف رحيم خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي أصبح قادرًا على الاعتماد على صورة وجه واضحة واحدة فقط لإنتاج صور جديدة في ثوانٍ، وهو ما يزيد من صعوبة اكتشاف زيفها.


ولفت إلى وجود مواقع إلكترونية يمكن أن تساعد في التحقق من الصور، غير أن استخدامها يتطلب خبرة تقنية وفي بعض الأحيان دفع رسوم مالية.

وأكد على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الأدوات، داعيا الأفراد إلى تعلم الأساسيات لفهم كيفية عمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكنوا من التعامل مع المحتوى الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي بحذر ووعي.

