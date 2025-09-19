محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن قضايا التكنولوجيا والتحول الرقمي والأخضر والذكاء الاصطناعي باتت عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الاهتمام بها أصبح ضرورة ملحّة.

وأوضح في حوار مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنمية الحقيقية تبدأ من الداخل عبر تعبئة الموارد الوطنية وتوظيف التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تملك فرصًا واسعة بفضل قدراتها الزراعية والصناعية ومشروعاتها الأثرية وكفاءاتها البشرية.

وأضاف أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم روافد التنمية، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز مكانة مصر عالميًا، بينما ساهمت زيادة التدفقات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج في تحقيق فائض بالحساب الجاري هذا العام. وأكد أن التنمية ترتكز على مسارين أساسيين: التعاون الإقليمي وتوطين النمو داخل الدولة.

وأشار محيي الدين إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي بدأت عام 2015 وتنتهي في 2030 تقترب من خطها النهائي، حيث سيُقيَّم أداء الدول وفق ما حققته في مجالات مكافحة الفقر والتعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة والمياه وتوفير فرص العمل، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

وبيّن أن إنجاز هذه الرؤى يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: التمويل، وتوافر المعرفة والتكنولوجيا، والقدرات المؤسسية القادرة على التنفيذ، إلى جانب وجود محفزات لتغيير السلوك العام نحو الأفضل. وأكد أن غياب التمويل أو ضعف الأطر القانونية سيشكل عقبة أمام أي تقدم حقيقي.

