دهسه قطار.. مصرع المتهم بالتخلص من أبنائه الثلاثة بالمنصورة
دعاء آخر جمعة من شهر مولد النبي.. 6 كلمات تصب عليك الخير
الأقصر في يوم ملكي.. جولة ملك إسبانيا وقرينته بين متحف الحضارة ووادي الملوك
سويلم يبحث إعادة تأهيل محطات الرفع مع بنك التنمية والاعمار الأوروبي
النقل: فتح حركة المرور بالدائري الإقليمي من تقاطع الاسكندرية الزراعي وحتى السويس الصحراوي
محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب مقاطعة بـ إندونيسيا
فرنسا تعلق التعاون مع مالي في مكافحة الإرهاب وتطرد دبلوماسيين ماليين
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
أخبار البلد

محيي الدين: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي

محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
أ ش أ

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن قضايا التكنولوجيا والتحول الرقمي والأخضر والذكاء الاصطناعي باتت عناصر محورية لمستقبل الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الاهتمام بها أصبح ضرورة ملحّة.

وأوضح في حوار مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التنمية الحقيقية تبدأ من الداخل عبر تعبئة الموارد الوطنية وتوظيف التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تملك فرصًا واسعة بفضل قدراتها الزراعية والصناعية ومشروعاتها الأثرية وكفاءاتها البشرية.

وأضاف أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم روافد التنمية، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعزز مكانة مصر عالميًا، بينما ساهمت زيادة التدفقات السياحية وتحويلات العاملين بالخارج في تحقيق فائض بالحساب الجاري هذا العام. وأكد أن التنمية ترتكز على مسارين أساسيين: التعاون الإقليمي وتوطين النمو داخل الدولة.

وأشار محيي الدين إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي بدأت عام 2015 وتنتهي في 2030 تقترب من خطها النهائي، حيث سيُقيَّم أداء الدول وفق ما حققته في مجالات مكافحة الفقر والتعليم والصحة والأمن الغذائي والطاقة والمياه وتوفير فرص العمل، إضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.

وبيّن أن إنجاز هذه الرؤى يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: التمويل، وتوافر المعرفة والتكنولوجيا، والقدرات المؤسسية القادرة على التنفيذ، إلى جانب وجود محفزات لتغيير السلوك العام نحو الأفضل. وأكد أن غياب التمويل أو ضعف الأطر القانونية سيشكل عقبة أمام أي تقدم حقيقي.
 

محمود محيي الدين الذكاء الاصطناعي التحول الاخضر

